У вівторок, 18 квітня, ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий розповів про підтоплення України.

На питання чи може бути, що на певних ділянках рівень води буде збільшуватись, він сказав:

У нас було попередження від "Укргідрометцентру", що 18-19 квітня, у нас в наслідок пропуску весняного водопілля, у нас по Дніпровському каскаду триватиме затоплення заплавних територій. Але це процес контрольований. Відповідно буде можливе затоплення територій у ряді прирічкових населених пунктів: це Кременчуцьке, Камʼянське та Дніпропетровське водосховище. Зокрема, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська область.

Ми готові до цієї ситуації, відповідно створені резерви, пропрацьовані плани. Повністю всі служби готові до розвитку ситуації.