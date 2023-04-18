Канада передала для ЗСУ біцяні танки Leopard 2 (фото) [ Редагувати ]
Канада передала Україні усі обіцяні танки Leopard 2. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
"Танки Leopard 2 були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних Сил Канади в рамках OpUNIFIER", - говориться в повідомленні.
Загалом наразі Канада вже передала Україні 8 танків у рамках військової допомоги.
Leopard – це топовий танк, який виробляють німецькі концерни Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann, що значно перевершує російські зразки. Достатня кількість цієї техніки здатна змінити ситуацію не лише на полі бою, а й взагалі у війні.
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