Франція відмовилась передавати Україні цифрові карти Білорусі - Le Monde [ Редагувати ]
Україна надсилала Франції запит про надання цифрових даних висот території Білорусі, але отримала відмову. Про це повідомила французька газета Le Monde з посиланням на джерело у Міноборони.
Видання вважає, що спочатку Київ зверталася до інших союзників, а після їх відмови запросила допомоги у Парижа.
Йдеться про карти DTED (Digital Terrain Elevation Data). Ними користуються пілоти, щоб прокласти маршрут літака. DTED деталізує рельєф, вказує на перешкоди, у тому числі засоби протиповітряної оборони.
Джерело Le Monde відзначило, що за допомогою таких мап можна проводити операції на малих висотах, наприклад з безпілотників, в умовах поганої видимості.
За даними Le Monde, Франція пояснила відмову у наданні цифрових даних небажанням бути причетною до операцій на території держави, яка безпосередньо не бере участі у збройній агресії проти України.
Міноборони Франції та українські власті не стало коментувати отриману інформацію журналістам.
Зазначимо, що Білорусь поки не визнала спроби анексії росією окупованих українських регіонів, зокрема "днр".
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