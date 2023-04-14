Білорусь знову продовжила військові навчання з рф [ Редагувати ]
У білорусі в черговий раз продовжили спільні з росією військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 24 квітня. Про це "Беларускі Гаюн" "Беларускі Гаюн".
Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 15-16 квітня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський" та "Гозький".
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на цей час виглядає так з 17 квітня і до:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 22.04;
- Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 24.04;
- Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 22.04;
- Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 23.04;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 21.04;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 24.04;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 23.04;
- Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 23.04
Військові навчання на білоруських полігонах безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 51 тиждень.
У моніторинговій групі зазначили що Збройні сили білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.
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