Іран не визнає спробу анексії росією окупованих Криму, Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізьких областей України. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан в інтерв'ю TVT World.

За його словами, незважаючи на "прекрасні стосунки" з москвою, Іран визнає суверенітет та територіальну цілісність України.

Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому, незважаючи на чудові відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України.... Тому що ми наполягаємо на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці: коли ми говоримо, що конфлікт в Україні - це не рішення, ми віримо у свою позицію як фундаментальний політичний принцип, на який покладаємося.

Нагадаємо, наприкінці вересня росія оголосила про "приєднання" так званих "днр" і "лнр" (Донецька та Луганська області - ред.), а також Херсонської та Запорізької областей внаслідок бутафорських "референдумів" під дулами автоматів. Російські війська не контролюють місто Запоріжжя, а у листопаді втікли з Херсона.

Західні країни не визнали спробу приєднання кремлем українських регіонів до росії. Офіційно визнали Крим російським Венесуела, Нікарагуа, Сирія, Афганістан, Північна Корея та Куба. "Незалежність" так званих "днр" і "лнр" визнали Сирія, КНДР, Абхазія та Південна Осетія.

У кремлі заявили, що не збираються виводити свої війська з території України, доки Київ не визнає спроби анексій росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.