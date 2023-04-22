Португалія передасть Україні 5 бронеавтомобілів. Таке рішення ухвалили за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", повідомляє Міністерство національної оборони Португалії.

Португалія передасть Україні п'ять броньованих рятувальних і медичних машин: три типу M113 і дві типу M577.

Бронетранспортер M113 - це гусеничний транспорт вагою 10,4 тонни. Він здатний вмістити до 12 бійців, а також водія. Водночас транспорт здатний й плити зі швидкістю 6 км/год.

Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Дно машини захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв.

M113 має башту в якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.