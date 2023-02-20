Португалія готова відправити танки Leopard 2 в Україну: названо терміни [ Редагувати ]
У Міноборони Португалії заявили про готовність відправити в Україну три бойові танки Leopard 2A6 вже у березні. Про це повідомляє CNN.
Рішення було прийнято в рамках поточних контактів з союзниками та партнерами.
А отже три бойових танки Leopard 2A6 доправлять в Україну вже у березні.
CNN зазначає, що кілька країн запропонували передати сучасні танки в Україну, хоча не всі підтвердили, яку саме кількість вони планують надіслати.
Більшість півдня та сходу України, де відбувається багато жорстоких битв, є ідеальною областю для комбінацій сучасних західних танків та бронетанкових транспортних засобів, щоб вести контратаку.
Крім того, Leopard 2, Abrams та Challenger 2 мають великі кулемети, які знищують піхоту на відкритих локаціях. Ще однією перевагою Leopard 2, які Португалія серед інших країн планує відправити, є наявність боєприпасів для 120-мм гармати в арміях країн-членів НАТО.
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