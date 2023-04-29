У мережі показали кадри вуличних боїв у Бахмуті Донецької області, де їх інтенсивність не вщухає з липня 2022 року.

Відео 28 квітня оприлюднило Командування Сил спеціальних операцій України у Facebook.

"Воїни ССО України в Бахмуті. Кадри боїв за місто, зняті операторами групи спеціального призначення під час виконання бойових завдань", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється у свіжому звіті ISW, ЗСУ вдалося відбити наступ поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута), та н. п. Іванівське (6 км на захід від Бахмута). Російські джерела заявляли, що "вагнерівці" захопили в'їзд до Бахмута з Хромового та Івановського і перерізали основну українську логістичну лінію, проте аналітики ISW поки цю інформацію не підтвердили.