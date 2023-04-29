Історія Нацгвардійця: пройшов реабілітацію і став інструктором зі стрілецької справи (відео) [ Редагувати ]
Наступна історія про Нацгвардійця, на ім'я Олег. Він воював ще у 2014-му, і у перші дні повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю. Отримавши поранення, снайпер пройшов реабілітацію і став інструктором зі стрілецької справи.
Повномасштабна війна для Олега почалася у перший же день вторгнення росії.
Олег, військовослужбовець Національної гвардії України:
24 лютого 4 година ранку телефонний дзвінок - прибути у військову частину, отримати майно і розпорядження командира. І я ніколи не думав, що прийдеться взяти зброю.
Олег брав участь у звільненні Київщини. Згадує: тоді довелося попрацювати з сучасним озброєнням. Потім досвідченого снайпера перевели на Луганщину.
Олег, військовослужбовець Національної гвардії України:
І ми там прийняли одну із ключових битв для нас з братом - це був ключовий такий момент, один із найважчих моментів. Ми навколо себе зуміли стягнути сили противника до 100 тактичних батальйонних груп. Не було такого дня або години, де б не проводився обстріл. Через річку Сіверський Донецьк було зруйновано усі мости. Звук металу від щоденних на обстрілів запам'ятається назавжди.
Сім місяців боїв. В одному з них Олег отримав поранення. Після лікування та реабілітації знову став до зброї.
Олег, військовослужбовець Національної гвардії України:
Перебували на реабілітації у Західній Україні на відновленні, і після всіх цих процесів уже стали в стрій і продовжили службу з нашим батальйонам. Поранення, навпаки, додало більше наснаги повернутися, щоб поділитися своїм досвідом.
Зараз Олег ділиться своїм досвідом і знаннями з іншими побратимами, які лише навчаються всіх секретів стрілецької справи.
Олег, військовослужбовець Національної гвардії України:
Я зрозумів, що можна поєднувати реабілітацію разом із навчанням. Я до певного часу ще виконував функцію позаштатного інструктора батальону.
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