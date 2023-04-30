Ракетний арсенал росії у тотальному дефіциті, ракети часто виготовлюють із дефектами. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Якщо без емоцій розглядати цю трагедію (ракетне влучання в Умані - ред.), ракета Х-101 - це дійсно дорога ракета. Це ракети, ціна яких від 7 до 13 мільйон долларів. Ми можемо казати, що фактично це було 200 мільйонів, ось ці постріли по території України. Це якщо рахувати усі 23 ракети. Назвати, що їхня повна мета була терористичний акт - я особисто не можу. Для цього вони використовують "шахед" 136. Десять "шахедів" - це 300-350 тисяч долларів. А ось ця ракета - її мета була інша. Вони напевно що отримали якісь розвідні данні, згідно з якими намагались вразити дійсно для них стратегічні об'єкти", - заявив Коваленко.

Він додав: "Їхня розвідка працює дуже погано останнім часом. Друге - вони використовували ракети, які були вироблені у 2023 році. Вони їх намагаються виробляти у дуже непростих умовах тотального дефіциту запчастин. Ми неодноразово бачили, що ці ракети навіть падали на території рф, хоча летіли у бік України. Я не виключаю навіть того, що ті ракети, які прорвали наше ППО, були спрямовані за хибними розвідними данними або мали технічні дефекти".