Україна припинила дію двох угод з Білоруссю [ Редагувати ]
У п'ятницю, 5 травня, Україна припинила дію двох угод з Білоруссю.
Про це повідомляє в Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Припинено дію Угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі ветеринарної медицини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вона була підписана 01.08.2002 у м. Мозирі (Білорусь).
Також було припинено дію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин.
Цей документ був підписаний 07.10.2013 у м. Мінську.
по темі
Відкликання посла в Білорусі - це не розрив дипломатичних відносин, але сильний дипломатичний сигнал Республіці
Сьогодні, 5 травня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль скоординував з міністром оборони Британії Беном Воллесом кроки, необхідні для українського контрнаступу
Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Нідерландів. Під час якого в нього запланована низка зустрічей, а також велике звернення у Гаазі
Президент Володимир Зеленський після поїздки у Фінляндію прибув із візитом до Нідерландів. Місцеві ЗМІ вже публікують кадри його кортежу
Президент Володимир Зеленський заявив, що попереду Україну чекають головні битви цієї війни