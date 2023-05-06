Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили всі цілі над [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Сьогодні вночі, 6 травня, війська рф атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Військові з повітряного командування "Схід" знищили всі чотири "Шахеди".
Про це повідомляє в Тelegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Уламки збитих безпілотників упали в Синельниківському районі, внаслідок чого вибиті вікна у 5 приватних будинках, пошкоджено господарські будівлі та лінія електропередач. Люди не постраждали.
Також вночі окупанти били Марганецькою громадою Нікопольського району, випустивши півтора десятка снарядів з "Града". Наслідки атаки з'ясовуються.
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