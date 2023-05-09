День Європи: Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва [ Редагувати ]
У вівторок, 9 травня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва. Вона перебуватиме у столиці України у День Європи.
Про це повідомляється у Twitter глави Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляйєн виклала фотографію прибуття на залізничний вокзал у Києві.
Приємно знову опинитися в Києві, де цінності, якими ми цінуємо, захищаються щодня. Тож це таке слушне місце для святкування дня Європи.
по темі
Відповідний законопроект вніс до ВРУ президент Володимир Зеленський
Усвідомлюючи величезні перешкоди, українські чиновники продовжують вимагати від своїх прихильників на Заході додаткового озброєння
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може ще більше зміцнити свою оборону завдяки броньованій техніці та сучасній авіації
Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Фінляндії
У суботу, 29 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує потужні кроки у створенні трибуналу для росії