У Запоріжжі пролунали вибухи [ Редагувати ]
Вночі 22 травня у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах і пише "Суспільне".
У Запоріжжі пролунали вибухи о 03:34.
Про руйнування наразі не повідомляється.
Також окупанти атакували Дніпро, пролунали десятки вибухів.
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