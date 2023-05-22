Окупанти атакували Дніпро, пролунали десятки вибухів [ Редагувати ]
У ніч на 22 травня рашисти атакували Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Фашисти. Терористи. Нелюди. Але, дякуючи Силам оборони, ми витримали атаку. Деталі згодом. Поки нічого не коментуємо. Поставтесь серйозно до правил воєнного стану.
Дякуючи Силам оборони, ми витримали атаку. Деталі згодом.
У соцмережах пишуть, що перші вибухи у місті пролунали приблизно о 02:55. Повторно ворог атакував місто о 03:30. Під час повітряної атаки у Дніпрі пролунало щонайменше 15 вибухів.
"Дзеркало тижня" пише, що попередньо місто атакували:
- БпЛА Shahed;
- Ракети типу Х-22;
- Балістичні ракети різних типів (Іскандер-К, Іскандер-М, можливо С-400).
Загалом майже 20 цілей, у місті пролунало щонайменше 40 вибухів.
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