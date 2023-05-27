Засідання "Рамштайн-12" - дуже знакове для України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив доктор політичних наук, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Петренко.

"Він ("Рамштайн-12" - ред.) є дуже знаковим. На початку повномаштабного вторгення або навіть до нього, коли ми піднімали питання постачання Україні винищувачів, всі сміялись. На сьогодні ми маємо вже ухвалене політичне рішення, ми маємо коаліцію щонайменше з 4 країн, які проявили перші таку позицію: Нідерланди, Бельгія, Великобританія, США", - зазначив Петренко.

Він додав: "На "Рамштайні-12" ця коаліція фактично розширилась і звичайно. Це було предметно, обговорились логістичні питання, питання навчання наших пілотів в різних країнах, кількість і строки отримання. Найголовніше, що це політичне рішення, яке відкладалось, - воно є".