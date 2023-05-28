В США досягли угоди щодо межі держборгу, щоб уникнути дефолту [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден заявив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу. Це дозволить країні уникнути дефолту.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Як відзначив президент, досягнення угоди є важливим кроком, який скоротить витрати та захистить критично важливі програми для працівників, а також продовжить розвивати економіку й дозволить уникнути дефолту.
"Угода є компромісом, а це означає, що не всі отримують те, що хочуть. Така відповідальність управління. Ця угода є гарною новиною для американського народу, бо вона запобігає тому, що могло б стати катастрофічним дефолтом і призвести до економічного спаду, спустошення пенсійних рахунків та втрати мільйонів робочих місць", - додав Байден.
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