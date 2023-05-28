Наслідки весняного водопілля і досі помітні у селах, які постраждали від водопілля на Черкащині. Так, у селі Матвіївка у перші дня надзвичайної пригоди людей евакуйовували з домівок, бо ж загроза від великої води була чимала. Нині усі місцеві вже вдома, та от рахувати збитки й досі не беруться, бо подекуди вода і досі не сходить.

Ірина Васюра, кореспондентка:

Ще місяць тому цієї дорогою міг проїхати лише спецтранспорт рятувальників, нині шлях сухий, втім у городах людей і досі стоять озера.

У пані Катерини 13 соток, і обробити їх нині - то справжня мука. Навіть там, де земля зверху просохла, працювати складно.

Ото підсохне - закидаю ще, а на другий раз - ще три ямки викопаю.

А поряд у воді й досі стоїть сад, більша частина фруктових дерев весняне водопілля не пережила.

Аґрус пропав, нектарин пропав, персик тут пропав.

Жінка розповідає: тоді, в середині квітня, і не зрозуміла, як її хата перетворилась на острів, який з усіх боків оточила вода.

Катерина Потапенко, жителька села Матвіївка:

Як залило все кругом коло хати й в хаті, то курей одвезла в Дмитрівку, а сама в Київ. Два дні ледве видержала в Києві, то вернулась. По 30-40 см прибувало в сутки, то сильно багато було.

Уся частина села Матвіївка, яка розташована у низині, була підтоплена. У погребі пані Надії й досі плавають слоїки з консервацією.

За місяць у дворі нарешті можна ходити не в забродах. Люди згадують, як швидко стихія поглинула їх поля та городи.

Найбільш людей засмучує утрачений врожай, та й коли земля остаточно просохне, щоб її можна було обробляти, незрозуміло.

Надія Бурдонос, жителька села Матвіївка:

Коли можна буде сіяти? Не знаю, коли вода зійде. Погано, що воно все всисалось в землю, і вона буде не придатна хтозна скільки років, поки її переорють.

Щоб отримати компенсації, селяни мають звернутись у старостат. У Матвіївці заяви на компенсації поки що написали лише троє людей.

Анатолій Данчишин, староста Дмитрівського старостинського округу:

Потрібно представити документи на землю, витяг з власності на землю й заяву. Комісія потім виїде туди на ці адреси й буде оцінювати збитки, нанесені під час повені.

Та сформують комісію лише після того, як вода повністю зійде. У гідрометеоцентрі виміри роблять двічі на день. За час водопілля рівень у Дніпрі зростав до півтора метра від звичних показників. Нині він поступово знижується.

Ольга Прокопенко, керівниця відділу гідрометеозабезпечення Черкаського обласного центру гідрометеорології:

Наразі підвищений рівень води, водосховище переповнене. Говорити надалі про розвиток ситуації ми зможемо потім, бо надалі ситуація залежатиме від скидів водосховища та роботи гідроелектростанцій.

Загалом під час весняного водопілля лише у двох черкаських районах було підтоплено майже півтори сотні дворів та близько пів тисячі гектарів полів