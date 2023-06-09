Управління з питань кібербезпеки Китаю опублікувало законопроект, який передбачає обмеження використання громадянами інтернет-мереж малого радіуса дії. До таких належать Wi-Fi, Bluetooth, Air Drop та аналогічні бездротові технології зв'язку та передачі файлів між пристроями.

Законопроект зобов'язує постачальників послуг впроваджувати системи моніторингу даних, які циркулюють через такі мережі, та запобігати поширенню незаконного контенту.

Користувачі ж "не повинні використовувати сервіс для публікації чи пересилання незаконної інформації, повинні вживати заходів для запобігання провадженню, копіюванню чи розповсюдженню небажаної інформації та протидії їй", а у разі отримання такої інформації їм рекомендується звертатися до компетентних органів влади.

Крім того, документ передбачає запровадження заборони на автоматичне підключення пристроїв до мереж, а також обов'язкове надання персональних даних власників пристроїв операторам мережі під час кожного підключення.

Таким чином, китайська влада фактично хоче встановити тотальний контроль над бездротовими інтернет-мережами. Цей крок став реакцією на осінні масові протести проти коронавірусних обмежень, під час яких громадяни активно ділилися між собою відеороликами та інформацією через AirDrop та Bluetooth.