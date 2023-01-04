Різке зростання кількості хворих на коронавірус у Китаї призвело до того, що крематорії по всій країні виявилися переповненими. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на працівників китайських ритуальних агенцій та експертів.

На тлі різкого зростання випадків захворювання на COVID-19 у грудні Китай перестав публікувати щоденні дані про коронавірус. Число смертей у січні може зрости від 9 тис. до 25 тис. на день.

Працівники крематоріїв Пекіна та Шанхая розповіли агентству Bloomberg, що тіла померлих від COVID-19 спалюють цілодобово, а найближче вільне місце на кремацію можна забронювати лише на середину січня. Один з працівників похоронної галузі заявив про "параліч системи" через зростання кількості хворих.

В одному з крематоріїв Лунхуа (район Шеньчженя) заявили, що щодня до них надходить понад 500 тіл. Через цю ситуацію, пише агентство, у Китаї розвинувся тіньовий бізнес з кремації тіл.

Якщо раніше кремація коштувала кілька тисяч юанів, то у січні деякі крематорії стали пропонувати кремацію впродовж трьох днів за 68 тис. юанів (360 тис. грн), а кремацію в день смерті - за 88 тис. юанів (468 тис. грн).

Зростання кількості хворих у Китаї почалося після рішення китайської влади послабити обмежувальні заходи на тлі масових протестів проти коронавірусних обмежень. Протести зачепили Пекін, Шанхай, Ченду, Гуанчжоу. За деякими даними, вони були наймасовішими з 2012 року, коли Сі Цзіньпін став генсеком Комуністичної партії Китаю.

Раніше повідомлялося про те, що китайська еліта масово скуповує американський антиковідний препарат Paxlovid.