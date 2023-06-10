16 червня у Брюсселі відбудеться 13-та зустріч глав Міноборони країн-союзниць України у форматі "Рамштайн", головною темою обговорення якої стане збільшення поставок боєприпасів Україні та створення "коаліції винищувачів".

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив експерт з питань нацбезпеки Тарас Жовтенко.

Зміниться інтенсивність допомоги та її об'єми. Західні експерти та колишні генерали сходяться на тому, що по кількості тих систем озброєння, які Україна отримала, їх недостатньо для того, щоб перетворити цей контрнаступ на одну з фінальних битв цієї війни...

Очевидно, що вирішити питання щодо кількості цих систем швидко не вдасться, але набагато швидше можна вирішити питання щодо кількості боєприпасів до тих систем озброєння, які у нас уже є.

І відповідна задача для наступного "Рамштайну" - це посилення питань логістики та технічного обслуговування та ремонту тієї військової техніки, яку ми використовуємо в наших наступальних операціях і ту, яку ми ще будемо використовувати.

Адже контрнаступ - це зовсім інший темп боїв. до якого ми звикли перед цим і відповідно та техніка, яку ми будемо використовувати, нова техніка - німецькі "Леопарди", БМП "Мардер", американські "Бредлі" - їх потрібно буде не просто обслуговувати, а ремонтувати від бойових пошкоджень.

Ну і третій момент нового "Рамштайну" - посилення систем протиповітряної оборони України. Сполучені Штати Америки в останньому пакеті військової допомоги одним з пріоритетів прописали додаткові ракети-перехоплювачі для систем "Петріот". Відповідно буде вирішуватися питання, щоб цих систем "Петріот" стало більше в Україні.

Ну і зрозуміло, що підведення організаційно-логістичної рамки під постачання західних літаків, у першу чергу F-16 для України. Це теж буде одне з питань обговорення.