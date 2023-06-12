Сирський показав відео, як ЗСУ з дронів нищать окупантів на фронті [ Редагувати ]
Українські військові продовжують успішні наступальні операції вздовж всієї лінії фронту. Захисники нищать ворога за допомогою дронів.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський в Telegram.
Цього разу командування показало роботу 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Військові за допомогою дронів влучно нищать позиції окупантів та їх техніку.
"Ворог добре горить", - підписав відео Сирський.
по темі
На Купʼянському напрямку українські захисники за допомогою безпілотника змогли знищити російський танк Т-80
Всі українці знають, що в травні заведено вітати мам з Днем матері, але не всім відомо, що в календарі офіційних свят також знайшлося місце татам
У суботу, 10 червня, українська авіація завдала за останню добу 15 ударів по місцях зосередження російських окупантів
У четвер, 8 червня, у Полтавській області було зафіксовано землетрус
Десятки населених пунктів України опинилися під водою через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС