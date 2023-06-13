СБУ ударними дронами завдала значних втрат окупантам (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" за минулий тиждень знищили 16 ворожих танків, а також знешкодили понад 150 російських окупантів.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
"Оператори ударних дронів ЦСО "А" СБУ "розібрали" російські танки, ЗРК і піхоту. А роблять вони це дуже ювелірно і без "зайвих дублів" - окупанти в прямому сенсі згорають під час зйомок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лише за останній тиждень знищено:
- 16 танків;
- 5 "САУ";
- 14 ББМ;
- 16 вантажівок;
- 3 системи спостереження "Муром";
- системи "Сонцепек";
- ЗРК "ТОР" та "БУК";
- РЛС "Зоопарк";
- Понад 150 окупантів вбитими та пораненими та іншу техніку.
по темі
Служба безпеки України повідомила про підозру ще 7 бойовиках, серед яких є найманці з угруповань Міністерства оборони росії під назвою "Шторм"
В Україні судитимуть 9 бойовиків "ЛДНР", які проводили "зачистки" на тимчасово окупованих територіях. Їм загрожує довічне ув'язнення
Українські військові за добу знищили майже чотири роти окупантів, також вдалося підбити 4 одиниці БМП та 6 танків росіян
Влада Дніпропетровської області виділить родинам загиблих внаслідок ракетного удару рф по багатоповерхівці у Кривому Розі матеріальну допомогу у розмірі 300 тисяч гривень
росія поширює неправдиву інформацію про втрати серед українських військових чи знищення нашої техніки для того, аби Україна спростовувала ці дані та надавала реальні цифри.