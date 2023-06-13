Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" за минулий тиждень знищили 16 ворожих танків, а також знешкодили понад 150 російських окупантів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Оператори ударних дронів ЦСО "А" СБУ "розібрали" російські танки, ЗРК і піхоту. А роблять вони це дуже ювелірно і без "зайвих дублів" - окупанти в прямому сенсі згорають під час зйомок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише за останній тиждень знищено: