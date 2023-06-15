Погода в Україні сьогодні буде дощовою, хоча максимально температура повітря підніметься до +27 градусів. Також варто очікувати і грози.

Так, у західних областях очікується хмарна погода з проясненнями, помірні дощі, подекуди грози. Температура повітря тут буде трохи прохолодніше, вдень 19-24°.

За даними синоптиків, на решті території мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; Тут температура повітря підніметься вдень до 22-27°.