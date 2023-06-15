Погода на 15 червня: де в Україні пройдуть дощі [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні буде дощовою, хоча максимально температура повітря підніметься до +27 градусів. Також варто очікувати і грози.
Так, у західних областях очікується хмарна погода з проясненнями, помірні дощі, подекуди грози. Температура повітря тут буде трохи прохолодніше, вдень 19-24°.
За даними синоптиків, на решті території мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; Тут температура повітря підніметься вдень до 22-27°.
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