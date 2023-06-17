Командування окупантів, які приховують справжні втрати ЗС рф, встановило новий порядок лікування поранених російських бойовиків - евакуюють до території росії лише офіцерів, а сержантський та рядовий склад лікують тільки на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Щоб здійснювати новий порядок лікування солдатів, окупанти збільшують кількість ліжок у місцях, які переоблаштували під військові шпиталі.