Приховують втрати: керівництво рф поділило своїх військових на 2 категорії [ Редагувати ]
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Командування окупантів, які приховують справжні втрати ЗС рф, встановило новий порядок лікування поранених російських бойовиків - евакуюють до території росії лише офіцерів, а сержантський та рядовий склад лікують тільки на тимчасово окупованих територіях України.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.
Щоб здійснювати новий порядок лікування солдатів, окупанти збільшують кількість ліжок у місцях, які переоблаштували під військові шпиталі.
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