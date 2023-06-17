росія 17 червня вивела у Чорне море два носії ракет. Загальний залп може становити близько 16 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ.

Сьогодні росія вивела на бойове чергування у Чорне море п'ять кораблів. Серед них два ракетоносії. Максимальний залп ворожих кораблів може становити 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Крім того, в Азовському морі рф тримає один корабель, а в Середземному - вісім. Сере них один носій ракет, залп якого 16 "Калібрів"