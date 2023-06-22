В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей [ Редагувати ]
У четвер, 22 червня, у низці регіонів України оголошено про небезпеку виникнення лісових пожеж. Вона триватиме щонайменше до 24 червня.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Несприятливі погодні умови очікуються у більшості південних центральних областей, а також місцями на сході та півночі країни.
"22-24 червня у більшості південних, центральних, Сумській, Харківській та Донецькій, 24 червня і у Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у попередженні синоптиків.
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