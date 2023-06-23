В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни підняли МіГ-31К [ Редагувати ]
Україною поширилась повітряна тривога. В росії тим часом злетів МіГ-31К.
В Повітряних силах Збройних мил України повідомили, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка.
"Зафіксовано виліт 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку", - додали в Повітряних силах.
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