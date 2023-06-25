ЗСУ використовують досвід перших тижнів наступу й досягають прогресу - розвідка Британії [ Редагувати ]
Українські військові використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики. Досягають впевненого тактичного прогресу на ключових напрямках.
Про це повідомляється в Twitter-акаунті Міністерства оборони Британії.
Як пише розвідка, останніми днями наші воїни перегрупувались й продовжили проводити наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.
"Українські війська використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони. Українські підрозділи досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу на ключових напрямках", - пише розвідка.
Тим часом російські окупанти доклали зусиль для наступу в Серебрянському лісі поблизу Крем'янки Луганської області. Ймовірно кроки ворога зумовлені наказом російського керівництва переходити в наступ за будь-якої можливості.
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