Президент України Володимир Зеленський подякував захисникам з Таврійського напрямку. За його словами, вони цього тижня виконали найбільше роботи на фронті.

Зеленський записав відео-подяку українським воїнам, які стоять на обороні Таврійського напрямку. Президент відзначив морпіхів 35-ї та 36-ї окремих бригад, бійців 110-ї окремої механізованої бригади, артилеристів 55-ї бригади "Запорізька Січ", десантників 79-ї окремої бригади, штурмовиків 128-ї Закарпатської бригади.

"Персонально відзначу сьогодні старшого лейтенанта Івана Грисюка, молодшого сержанта Миколу Комісара та солдата Володимира Кононученка. Дякую вам за вашу міцність і влучність", - додав він.

Глава держави також подякував прикордонникам Краматорського, Львівського та Донецького загонів, воїнам мобільного прикордонного загону "Дозор".

Президент також закликав українців частіше дякувати захисникам та героям, адже саме вони ведуть Україну до перемоги.