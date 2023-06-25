Снаряд розірвався посеред кімнати: окупанти вдарили по Херсону (фото) [ Редагувати ]
ЗС рф завдали чергових ударів по Херсону та області, внаслідок чого є жертви серед мирного населення.
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, загарбники вкотре обстріляли житлові будинки у регіоні, внаслідок чого є жертви.
"У Херсоні загинув 44-річний чоловік. Ще одна жінка опинилася під завалами. Один зі снарядів розірвався просто посеред кімнати. Пошкоджені будинки та майно мешканців", - зазначив Прокудін та висловив співчуття родині загиблого.
За даними обласної прокуратури, ЗС рф завдали удару по житлових кварталах Херсона близько 03:20 25 червня. За фактом загибелі людини розпочато кримінальне провадження. У прокуратурі окремо зазначили, що росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру з важкої артилерії.
"Внаслідок влучення снаряду в пʼятиповерховий житловий будинок під завалами загинув чоловік. За попередніми даними, російські війська атакували обласний центр артилерією. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться у повідомленні.
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