Болгарія виділила новий пакет військової допомоги для України [ Редагувати ]
Уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України. За обсягом його можна порівняти з першим пакетом допомоги.
Про це повідомляє Рада міністрів Болгарії.
"Уряд затвердив новий пакет військової допомоги для України на виконання рішення Нацзборів 26.06.2023", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постановами № 444 і № 445 від 23 червня 2023 року Рада міністрів Республіки Болгарії ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги для України на виконання рішення Народних зборів від 9 грудня 2022 року.
"Затверджений перелік можна порівняти за обсягом із допомогою з першого пакета, наданою тимчасовим урядом рішенням від 22 грудня 2022 року", - пояснили у Раді міністрів.
Також повідомляється, що надана допомога не зробить вразливими Збройні сили Болгарії, а також не погіршить їхню підготовку.
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