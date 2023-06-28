Неанонсований візит: президент Литви прибув до Києва [ Редагувати ]
У середу, 28 червня, президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва, де зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресслужба литовського лідера.
У Києві президент Литви також візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.
Гітанас Науседа під час зустрічі з Зеленським обговорить порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня. Також лідери приділять увагу питання переговорів про вступ України до ЄС, допомогу Литви та Євросоюзу.
Президент Литви прибув до Києва з Гааги, де вчора обговорили підтримку України. З Києва Науседа поїде до Брюсселя, де завтра починається засідання Ради європейських лідерів.
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