Наслідки бунту Пригожина: Суровікіна відправили до СІЗО – ЗМІ [ Редагувати ]
Російського генерала Сергія Суровікіна відправили до СІЗО "Лефортово". Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали.
Так званий z-"воєнкор" Романов стверджує, що російський генерал Суровікін перебуває у СІЗО ще від 25 червня.
Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що також був затриманий заступник Суровікніа генерал-полковник Юдін. Їх заарештовано за держзраду. Нібито Суровікін був проінформований про "військовий переворот", і всіляко сприяв його реалізації.
Офіційні органи країни-агресорки цю інформацію поки не підтверджують. Українська розвідка також поки не коментувала цю новину.
Зазначимо, що у момент заколоту Суровікін записував звернення до бойовиків Пригожина із пропозицією припинити похід на Москву.
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