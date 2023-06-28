Російського генерала Сергія Суровікіна відправили до СІЗО "Лефортово". Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали.

Так званий z-"воєнкор" Романов стверджує, що російський генерал Суровікін перебуває у СІЗО ще від 25 червня.

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що також був затриманий заступник Суровікніа генерал-полковник Юдін. Їх заарештовано за держзраду. Нібито Суровікін був проінформований про "військовий переворот", і всіляко сприяв його реалізації.

Офіційні органи країни-агресорки цю інформацію поки не підтверджують. Українська розвідка також поки не коментувала цю новину.

Зазначимо, що у момент заколоту Суровікін записував звернення до бойовиків Пригожина із пропозицією припинити похід на Москву.