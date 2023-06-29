У четвер, 29 червня, армія рф вкотре вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під удар ворога потрапили житлові будинки, медзаклад, службова автівка, а також міська школа, в котрій розгорнули "Пункт незламності".

Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу. Двоє містян загинули, ще двоє - знаходяться в лікарні у стані середньої тяжкості.

Російські війська вдарили по Херсону з артилерії близько 13:00, повідомляє Офіс Генпрокурора.



Внаслідок прицільних ударів загинуло двоє осіб. Ще двох цивільних госпіталізували з опіками. Вогнем знищено складські приміщення, пошкоджено уламками інші об’єкти цивільної інфраструктури.