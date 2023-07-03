ЗСУ ліквідували командира загону чеченського спецназу "Ахмат" [ Редагувати ]
Українські захисники ліквідували командувача загоном чеченського спецназу "Ахмат" Євгена Писаренка (позивний "Большой"). Про це повідомив Z-блогер Дмитро Кулько.
Большой был моим земляком, много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника.
Жодних подробиць загибелі Писаренка "воєнкор" не наводить.
У Telegram-каналі командира "Ахмата" Апті Алаудінова пост ще лаконічніший. Він просто подякував батькам, "які виростили такого героя".
Нагадаємо, у червні ЗСУ ліквідували російського генерал-майора Сергія Горячева.
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