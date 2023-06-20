ЗСУ ліквідували російського генерал-майора Сергія Горячева (фото) [ Редагувати ]
Петербурзьке видання "Фонтанка" опублікувала фотографії могили генерал-майора Сергія Горячева. Про його ліквідацію в Україні тиждень тому повідомляли Z-канали.
Начальник штабу 35-ї загальновійськової армії був з військовими почестями похований на Серафимівському цвинтарі в Петербурзі.
Фото могили надіслав читач "Фонтанки", уточнивши, що могила Горячева знаходиться біля Одеської доріжки. Похорони пройшли 18 червня.
На табличці на хресті вказано дату смерті - 12 червня 2023 року.
Наступного дня про загибель генерал-майора повідомили Z-пропагандист Юрій Котенок та гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов.
В начале СВО он был командиром 5-й отдельной танковой бригадой, “вырос” до замкомандующего 35-й общевойсковой армии (с получением звания генерал-майора), был назначен начальником штаба армии. На фото генерал ещё в форме полковника.
16 червня Міноборони Великої Британії повідомило, що Горячева "майже напевно" було вбито внаслідок удару по командному пункту російської армії на півдні України.
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