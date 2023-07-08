Джо Байден, президент США, заявив, що питання про членство України в НАТО "ще не дозріло", оскільки країна продовжує перебувати в конфлікті з росією. Водночас, він визнав, що не всі країни-члени НАТО поділяють його погляд на цю тему. Про це повідомляє CNN.

Глава Білого дому також підкреслив, що у разі членства України в НАТО, інші країни-члени мають зобов'язання реагувати на воєнну агресію з боку росії.

Я не думаю, що в НАТО є одностайність щодо того, вводити чи ні Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни, - заявив він.

Також глава Сполучених Штатів заявив, що конфлікт, ініційований росією в Україні, має бути завершений, перш ніж альянс розглядатиме питання про приєднання Києва до своїх рядів. Байден заявив, що хоча він вважає членство України в НАТО передчасним, США та інші партнери продовжуватимуть надавати українським силам оборони необхідну зброю для зупинення війни з росією.