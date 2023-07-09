З якими труднощами стикаються аграрії при зробі врожаю у 2023 році розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Наші незламні аграрії вже 2 рік працюють в умовах війни. Збір врожаю розпочинається з південних областей, але цього року розпочався майже у всіх областях одночасно. Всі розпочали збір озимого ячменю. Жнива розпочалися в межах всієї України по озимих культурах. Мінування сільськогосподарських полів є критичним. Тому там, де були деокуповані області, проводяться розмінування і там це основний виклик. На інших територіях є викликі, які пов'язані з логістикою. Логістика залишається складною. Країна агресор продовжує блокувати системну роботу Чорноморської ініціативи", - каже він.

За його словами, очікується виробництво зернових від 47-50 мільйонів тон.

"Це може бути суттєве виробництво, та більше, ніж прогнозувалося весною", - каже він.