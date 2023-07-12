"Змістовний початок дня на саміті": Зеленський провів зустріч з Трюдо [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з паном прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Змістовний початок дня на саміті! Обговорюємо гарантії безпеки для України на шляху в НАТО - маємо розуміння Канади, буде розуміння світу, готуємо важливу безпекову перемогу для України.
"Вдячний Джастіну і Канаді за посилення наших воїнів бронетехнікою. Є потужні домовленості", - додав він.
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