Ворог боїться та намагається стримати ЗСУ - Дзундза [ Редагувати ]
Ворог боїться, намагається нас стримати, але що ми, що вони розуміємо, що результат буде один - в будь-якому випадку наша перемога. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила начальник пресслужби 128-ї - ОГШБр Анна Дзундза.
"Взагалі ворог активний по всій ділянці нашого фронту, неможливо визначити якийсь окремий населений пункт. Ворог боїться, намагається нас стримати, але що ми, що вони розуміємо, що результат буде один - в будь-якому випадку наша перемога, звільнення нами наших населених пунктів. Ворог взагалі активно застосовує різну зброю, при чому вони не тільки б'ють по позиціях, але й по тилу. Вони намагаються знищити як наші тилові точки, ще й цивільні", - зазначила Дзундза.
Вона додала: "Ворог застосовує артилерію, реактивну артилерію, міномети, БПЛА як розвідувальні, так і ударні. Цивільні залишаються, але їх небагато. Є й сім'ї з дітьми, їх закликають евакуюватись, але якщо вони самі не хочуть - ніхто примусово їх не може вивезти".
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