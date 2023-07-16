Згідно з повідомленням пресслужби МВС, громадянам України, які досягли віку 25 або 45 років і мають паспорт-книжечку, необхідно вклеїти фото у свої документи до 1 серпня цього року.

Ця зміна термінів вклеювання фото пов'язана з скасуванням карантинних обмежень, які були введені в Україні у зв'язку з пандемією COVID-19.

Міністерство повідомило: