Важлива зміна: у ВМС нагадали про вклеювання фото у паспорт-книжечку [ Редагувати ]
Згідно з повідомленням пресслужби МВС, громадянам України, які досягли віку 25 або 45 років і мають паспорт-книжечку, необхідно вклеїти фото у свої документи до 1 серпня цього року.
Ця зміна термінів вклеювання фото пов'язана з скасуванням карантинних обмежень, які були введені в Україні у зв'язку з пандемією COVID-19.
Міністерство повідомило:
Якщо вашому віку (25 або 45 років) настав період з 13 березня 2020 року до 24 січня 2022 року, вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. У випадку невиконання цієї вимоги, паспорт підлягатиме заміні на ID-картку.
по темі
Міністерство закликає усіх громадян уважно перевірити свої паспортні документи і у разі потреби звернутися до відповідних підрозділів ДМС або ЦНАП
У неділю, 16 липня, в Україні відзначають День металурга 2023, свято, присвячене працівникам металургійної та гірничодобувної промисловості
Без перезавантаження антимонопольного законодавства та Антимонопольного комітету Україні не вдастся залучити інвестиції, необхідні для відновлення та розвитку української енергетики
Верховна Рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського змінити три святкові дати
Астрологи виявили два унікальних знаки зодіаку, які у липні стикаються з неприємностями на любовному полі