У неділю, 16 липня, в окупованому Луганську пролунали вибухи. Над містом помітили стовп чорного диму. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що вибухів було декілька. Їх чули близько 10:00. Після вибухів над містом з'явилася хмара чорного диму.

Пропагандистські пабліки заявляють про "приліт". Окупаційна влада поки не коментувала ситуацію у місті.