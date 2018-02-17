Национальный отбор на "Евровидение 2018": второй полуфинал (онлайн) [ Редактировать ]
17 февраля, в 19:00, состоится второй полуфинал национального отбора на престижный песенный конкурс
"Евровидение".
Согласно жеребьевке, во втором полуфинале выступают 9 исполнителей:
- INGRET
- MELOVIN
- JULINOZA
- TAYANNA
- KADNAY
- Yurcash
- Mountain Breeze
- ILLARIA
- DILEMMA
В качестве звездного гостя организаторы пригласили дуэт Madame Monsieur. Отметим, что Madame Monsieur с песней "Mercy" стали победителями национальных отборов во Франции и будут представлять свою страну на "Евровидении 2018".
После того, как все участники нацотбора представят свои композиции, ведущий объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив СМС с кодом участника на номер 7766.
19.05 Бессменный ведущий конкурса Сергей Притула представил судей национального отбора: Джамалу, Андрея Данилко и Евгения Филатова (The Maneken).
Отвечая на вопрос ведущего, довольны ли судьи результатами первого полуфинала, Джамала отметила: "Все забывают, что это конкурс песни. Все артисты очень крутые, тут есть их фанаты, но мы выбираем именно песню - в этом есть и разница в оценках. Но я довольна результатами первого полуфинала".
19.13 Открывает национальный отбор певица INGRET - подопечная Потапа.
Сама артистка назвала свое выступление "экспериментом". Джамала позитивно оценила выступление девушки: "Я знаю эту девушку по проекту "Голос страны". У нее есть свой тембр, и свой голос. Она очень интересна. Песня очень интересна. Очень модный саунд. В этой песне есть свой месседж, а "Евровидение" это любит".
Самым любезным из судей был Андрей Данилко.
"Это развлекательный конкурс, и все эти лозунги они не любят. Я видел вас на репетиции и я расстроился. Все это было мне похоже на кастинг, где показать хотят другие качества. Но все претензии, которые я хотел озвучить сегодня, вы их все решили. Потому что вы вышли и все было по другому. Я вас поздравляю с дебютом".
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19.26 Под вторым номером на сцену вышел певец MELOVIN, который, как известно, второй год подряд выступает в нацотборе.
Сам певец отметил, что знает, как сделать так, чтобы Украина реабилитировалась на "Евровидении" за прошлогоднее выступление.
Все судьи оценили номер исполнителя.
"Я смотрю на Костю и вспоминаю прошлогоднее выступление - ты вырос! Ты держал публику, это европейское выступление. Все было четко и лаконично", - сказал Данилко.
Джамала отметила, что "очень счастлива, что певец вернулся на сцену": "Ты очень вырос. Я не знаю что добавить, все сказали коллеги. Ты был артистом, и очень интересно было на тебя смотреть".
А вы знали, что Костя играет на рояле?
19.36. На сцене певица JULINOZA с песней "HTO YA?".
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Судьи отметили, что "такая музыка живет вечно и что Julinoza - музыкант с большой буквы".
Напомним, по результатам первого полуфинала в финал прошли LAUD, The Erised и VILNA.
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