Коктейль мохито изобрели на Кубе. Существует несколько версий появления этого напитка, самый ранний дошедший до наших дней рецепт мохито записан в барменском справочнике гаванского бара Sloppy Joe’s Bar в 1931 году, пишет "Сегодня".

Алкогольный мохито традиционно состоит из пяти ингредиентов: содовая, коричневый сахар, лайм, свежая мята и светлый ром. Для охлаждения напитка в него добавляют колотый лед.

Классический рецепт мохито

Ингредиенты на 1 порцию:

2 чайные ложки тростникового сахара

6-8 листьев мяты

газировка – по вкусу

1 лайм, разрезанный пополам

30 мл светлого рома

веточка мяты – для украшения

лед

Рецепт приготовления:

Положите сахар и промытые листики мяты в стакан хайбол.

Влейте немного газированной воды. Хорошо разомните, чтобы растворить сахар и сделать аромат мяты более выраженным.

Выжмите сок из обеих половинок лайма в бокал. Бросьте одну половинку лайма в стакан.

Добавьте ром и хорошо перемешайте. Наполните стакан кубиками льда или ледяной крошкой. Влить оставшуюся газировку и украсьте коктейль веточкой мяты.

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