Как приготовить мохито: классический рецепт [ Редактировать ]
Коктейль мохито изобрели на Кубе. Существует несколько версий появления этого напитка, самый ранний дошедший до наших дней рецепт мохито записан в барменском справочнике гаванского бара Sloppy Joe’s Bar в 1931 году, пишет "Сегодня".
Алкогольный мохито традиционно состоит из пяти ингредиентов: содовая, коричневый сахар, лайм, свежая мята и светлый ром. Для охлаждения напитка в него добавляют колотый лед.
Классический рецепт мохито
Ингредиенты на 1 порцию:
- 2 чайные ложки тростникового сахара
- 6-8 листьев мяты
- газировка – по вкусу
- 1 лайм, разрезанный пополам
- 30 мл светлого рома
- веточка мяты – для украшения
- лед
Рецепт приготовления:
- Положите сахар и промытые листики мяты в стакан хайбол.
- Влейте немного газированной воды. Хорошо разомните, чтобы растворить сахар и сделать аромат мяты более выраженным.
- Выжмите сок из обеих половинок лайма в бокал. Бросьте одну половинку лайма в стакан.
- Добавьте ром и хорошо перемешайте. Наполните стакан кубиками льда или ледяной крошкой. Влить оставшуюся газировку и украсьте коктейль веточкой мяты.
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