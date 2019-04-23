В Киеве закроют три станции метро [ Редактировать ]
В среду, 24 апреля, на трех станциях киевского метрополитена временно ограничат вход после футбольного матча "Динамо" - "Шахтер" на НСК "Олимпийский". Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".
"Завтра, 24 апреля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк), перед началом футбольного матча возможно ограничение (в случае необходимости закрытия) станции "Олимпийская" на вход", - сказано в сообщении.
Также в пресс-службе столичного метрополитена сообщили, что после игры могут закрыть на вход три станции метро: "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская" и "Дворец спорта".
В сообщении подчеркнули, что такие меры применяются во избежание массового скопления людей на платформах станций метрополитена.
Ранее мы писали о том, что станцию метро "Арсенальная" экстренно закрыли.
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