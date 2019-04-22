Движение поездов на станции Арсенальная приостановлено. Там произошло ЧП, пассажир упал на рельсы. О состоянии здоровья пассажира не сообщается. Неизвестно также, было ли падение несчастным случаем или попыткой самоубийства.

Из-за прекращения движения поездов на станции Арсенальная на Святошинско-Броварской линии, выбирайте альтернативный путь.

Ранее мы сообщали, что во Львове "заминировали" аэропорт.