Станцию метро "Арсенальная" экстренно закрыли [ Редактировать ]
Движение поездов на станции Арсенальная приостановлено. Там произошло ЧП, пассажир упал на рельсы. О состоянии здоровья пассажира не сообщается. Неизвестно также, было ли падение несчастным случаем или попыткой самоубийства.
Из-за прекращения движения поездов на станции Арсенальная на Святошинско-Броварской линии, выбирайте альтернативный путь.
Ранее мы сообщали, что во Львове "заминировали" аэропорт.
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