В Киеве закрыли станции метро [ Редактировать ]
В пятницу, 19 апреля, в Киеве закрыли несколько станций метрополитена. Об этом пишет пресс-служба ведомства в Facebook .
"Станцию "Олимпийская" закрыли на вход и выход, "Дворец спорта" не работает на выход. Только на пересадку", - говорится в сообщении.
Предварительно, в обычном режиме станции заработают поздно вечером.
Тем временем, центральные улицы перекрыты, туда пускают только маршрутки. Куда лучше не ехать - смотрите здесь. Также напоминаем, что метро с 18:00 также изменит свой режим работы.
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