Трагедия в "Шереметьево": опубликовано видео пожара из салона самолета [ Редактировать ]
5 мая, в аэропорту "Шереметьево" (Россия), после взлета, вскоре экстренно сел и загорелся самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот".
Одному из пассажиров удалось заснять пожар из салона самолета, когда судно совершало посадку.
Кто-то из пассажиров суперджета, который загорелся при посадке, снял видео пожара изнутри pic.twitter.com/38J52RWV8g— #MDK (@mudakoff) 5 мая 2019 г.
Ранее мы публиковали все подробности жуткого инцидента.
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