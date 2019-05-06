Вечером, 5 мая, в аэропорту "Шереметьево", вскоре после взлета, самолет совершил экстренную посадку из-за возгорания авиасудна.

Sukhoi Superjet 100-95 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Шереметьево в Мурманск в 18:03. Через несколько минут лайнер подал сигнал бедствия и сообщил о неполадках на борту, после чего связь с ним пропала. Посадку в аэропорту он совершал в 18:30 "в полной тишине". Согласно данным Flightradar24, самолет взлетел, развернулся, сделал круг и сел в аэропорту. "Интерфакс" пишет, что лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки он ударился шасси, а затем носом о полосу, после чего загорелся.

Flight #SU1492 took off from Sheremetyevo Airport at 15:03 UTC time (18:03 local time).



15:11 squawk changed to 7600 (radio failure)



15:25 squawk changed to 7700 (emergency)



15:30 ADS-B signal becomes bad (inconsistent) below 600 feethttps://t.co/mX6VN5WwwC pic.twitter.com/kOlds4WHjr — Flightradar24 (@flightradar24) 5 мая 2019 г.

По данным "РИА Новости", причиной пожара могла стать неисправность в электрооборудовании - при взлете загорелась электропроводка. Baza пишет, что возгорание произошло из-за сбоя в одном из двигателей, который загорелся. Собеседник "РИА Новости" в Росавиации рассказал, что стойки самолет подломились при посадке, после чего загорелись двигатели. "ТАСС" писал, что самолет мог загореться из-за попадания в двигатель молнии. Позже агентство сообщило, что это подтвердил экипаж. В "Аэрофлоте" позднее заявили, что двигатели самолета загорелись после посадки. Там сообщили о "технической причине" произошедшего, не уточнив, в чем она заключается.

На борту находились, по разным сведениям, от 72 до 78 человек. СМИ писали, что все они эвакуированы, однако позже источник "Интерфакса" рассказал, что спасатели пытаются добраться до хвостовой части, уничтоженной огнем, - там еще могут быть люди.

The ARFF was clearly not prepared. There is no sign of a single ARFF for over 3 minutes which is the max response arrival time. #sheremetyevo #SU95 pic.twitter.com/llQKAxz1jV — Amit Singh (@flyingamit) 5 мая 2019 г.

СМИ писали о десяти погибших, позднее Следственный комитет подтвердили гибель 13 человек.

Ведомство возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек.

По данным радиостанции "Говорит Москва", пилоты не покидали кабину и эвакуировались последними, после пассажиров и экипажа. Эвакуация длилась 55 секунд при нормативе в 90 секунд. "RT" сообщил, что среди погибших - бортпроводник Максим Моисеев, который помогал эвакуировать пассажиров. Друзья Моисеева сказали "Дождю", что он ранен.

Ранее мы писали о том, что пассажирский Boeing упал в реку.