Вечером, 5 мая, в аэропорту "Шереметьево", вскоре после взлета, самолет совершил экстренную посадку из-за возгорания авиасудна.

Sukhoi Superjet 100-95 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Шереметьево в Мурманск в 18:03. Через несколько минут лайнер подал сигнал бедствия и сообщил о неполадках на борту, после чего связь с ним пропала. Посадку в аэропорту он совершал в 18:30 "в полной тишине". Согласно данным Flightradar24, самолет взлетел, развернулся, сделал круг и сел в аэропорту. "Интерфакс" пишет, что лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки он ударился шасси, а затем носом о полосу, после чего загорелся.

Flight #SU1492 took off from Sheremetyevo Airport at 15:03 UTC time (18:03 local time). 15:11 squawk changed to 7600 (radio failure) 15:25 squawk changed to 7700 (emergency) 15:30 ADS-B signal becomes bad (inconsistent) below 600 feet https://t.co/mX6VN5WwwC pic.twitter.com/kOlds4WHjr

По данным "РИА Новости", причиной пожара могла стать неисправность в электрооборудовании - при взлете загорелась электропроводка. Baza пишет, что возгорание произошло из-за сбоя в одном из двигателей, который загорелся. Собеседник "РИА Новости" в Росавиации рассказал, что стойки самолет подломились при посадке, после чего загорелись двигатели. "ТАСС" писал, что самолет мог загореться из-за попадания в двигатель молнии. Позже агентство сообщило, что это подтвердил экипаж. В "Аэрофлоте" позднее заявили, что двигатели самолета загорелись после посадки. Там сообщили о "технической причине" произошедшего, не уточнив, в чем она заключается.

На борту находились, по разным сведениям, от 72 до 78 человек. СМИ писали, что все они эвакуированы, однако позже источник "Интерфакса" рассказал, что спасатели пытаются добраться до хвостовой части, уничтоженной огнем, - там еще могут быть люди.

The ARFF was clearly not prepared. There is no sign of a single ARFF for over 3 minutes which is the max response arrival time. #sheremetyevo #SU95 pic.twitter.com/llQKAxz1jV